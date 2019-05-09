Büyükşehir Meclisi'nde gündem Samsunspor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, meclis toplantısında, "TFF 1. Lig'e yükselme yolunda bugün Sakaryaspor deplasmanında Play-Off çeyrek final ilk maçına çıkacak olan Yılport Samsunsporumuza başarılar dilerim" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 2019 Yılı Mayıs Birleşiminin 1'inci Oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Belediye Meclis Binası'nda yapıldı. 27 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında gündem maddeleri oy birliği ile komisyona havale edildi.

“Samsunspor, Play-Off maçlarını atlatarak üst lige çıkacaktır”

Meclis toplantısında bir konuşma yapan Başkan Mustafa Demir, “Samsunspor' bu akşam Sakaryaspor deplasmanında oynayacağı maçta başarılar dilerim. Samsunspor, Samsunumuzun en önemli markası. Samsunspor denilince tüm Türkiye'de herkesin aklına centilmenlik, güzel mücadele ve başarılarla dolu bir marka geliyor. Son yıllarda Samsunsporumuz iyi bir dönem geçirmedi. Fakat Samsunspor her zaman Süper Lig'de ve üst sıralarda oynayabilecek değerde ve heyecanda bir takım. Ümit ediyoruz ki Samsunsporumuz, TFF 1. Lig'e Play-Off maçlarını atlatarak bir üst lige çıkacaktır. Takımımıza bu akşam oynayacağı maçta yürekten başarı diliyorum" diye konuştu.

Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi üyeleri seçildi

Mecliste gündem maddelerinin ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından Samsun'u Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi'nde temsil edecek belediye başkanları ve meclis üyelerinin seçimine geçildi. Gizli oylama ile yapılan seçimlerde belediye başkan asil üyeliğe İbrahim Sandıkçı 78, İbrahim Sadık Ediz 77, Ali Kılıç 76, Hasan Togar 72, Sebahattin Özdemir 68, Osman Topaloğlu 71 ve İlyas Acar 73 oyla seçildi. Meclis üyesi asil üyeliğine ise Sami Pala 71 ve Aydın Karmil 70 oyla seçildi. Belediye Başkanı yedek üyeliğine de Halil Akgül 65, Halil Kalaycı 63, İbrahim Sarıcaoğlu 63 ve Şerif Kılağuz 64 oyla seçildi. Meclis üyesi yedek üyeliğine 62 oy alan Muzaffer Emuce seçildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nden komisyonlara havale edilen 27 gündem maddesi, ilgili komisyonlar tarafından görüşülerek karara bağlanmak üzere tekrar belediye meclisinin onayına sunulacak.