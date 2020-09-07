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Büyükşehir personelinden Kızılay'a kan bağışı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılayı Samsun Şubesi iş birliğiyle ikinci kez kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Belediye çalışanlarının büyük destek verdiği kampanya, iki gün sürecek.



Kızılay kan bağışı aracının Büyükşehir Belediyesi binası önünde konuşlanmasıyla başlayan kampanya, sabah saatlerinden itibaren büyük ilgi gördü. Sağlık kontrolünden geçirilen belediye personelleri, kan vererek kampanyaya destek oldu. Bir ünite kanın üç kişiye hayat verdiğinin hatırlatıldığı kampanyada, azalan acil kan stoklarının artırılması ve toplumun kan verme konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

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