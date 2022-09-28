Büyükşehir zabıtasına 20 yeni araç

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na 20 yeni araç alındı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı her geçen gün kurumsal yapısını güçlendiriyor. Bu amaçla 205 personel ile hizmet veren Zabıta Daire Başkanlığı bünyesine 20 yeni aracı daha kattı. Araçların hizmete girmesi nedeniyle Bandırma Vapuru'nda Zabıta Daire Başkanı Abdülkadir Dizman, zabıta birim amirleri ve çok sayıda zabıtanın katılımıyla tören düzenlendi.

Zabıta Daire Başkanı Abdülkadir Dizman, görev, yetki sorumluluk alanları içerisinde huzur, güven, düzeni sağlamak, vatandaşa sevgi, hoşgörü ve güler yüzle hizmet anlayışı ile çalıştıklarını söyledi. Dizman, "Sahadaki çalışmalarımızda ekipmanlarımızın nitelikli ve hızlı olması, bizim daha iyi hizmet vermemizi sağlıyor. Burada tabii Başkanımız Mustafa Demir'in bize verdiği destek de çok önemli. Başkanımızın ekip ve ekipman desteğiyle ve çizdiği doğrultuda, Samsun'a daha iyi hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

“Zabıta bizim halka açılan penceremizdir”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de vatandaşların belediye zabıtasının vermesi gereken hizmeti en iyi şekilde alması için hizmetlerin ve yatırımların devam edeceğini ifade etti. “Zabıta bizim halka açılan penceremizdir” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, "Yenilenen ve güçlenen hizmet araçlarımızla ekiplerimizin daha hızlı ve kaliteli hizmet üreteceklerine inanıyorum. Uzun yıllar hizmet verecek olan araçlarımız çalışmalarımızda bize büyük kolaylık sağlayacak. Zabıta birimimiz güler yüzle hizmet anlayışı, ciddiyet içerisinde, adil, hukukun ve mevzuatların verdiği yetkiler çerçevesinde hiçbir ayrım yapmadan disiplin içerisinde kamu düzenini sağlamak ve vatandaşa en iyi hizmeti vermek için çalışmaktadır. Bu hizmet anlayışı, deneyimli personelimiz ve teknik donanımızla vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Yeni araçların da hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.