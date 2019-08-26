Büyükşehirde 'sel' mesaisi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sel felaketi yaşanan Terme ve Salıpazarı ilçelerimizde Fen İşleri ekiplerimiz yollar açılması, SASKİ ekiplerimiz ise alt yapı ve temiz içme suyu temini için gece gündüz demeden çalışıyor" dedi.

Samsun'da cuma günü meydana gelen aşırı yağışların sel felaketine yol açtığı Terme ve Salıpazarı ilçelerinde hayatın normale döndürülmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Özellikle Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, gece-gündüz demeden sel felaketine uğrayan bölgelerde yol açma, temiz içme suyu sağlama, alt yapıda meydana gelen arızaları giderme gibi çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Terme'de 30, Salıpazarı'nda 20 yol açıldı

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile SASKİ'ye bağlı ekiplerin gece-gündüz demeden Terme ve Salıpazarı ilçelerinde yaraları sarmak için mücadele verdiğini aktardı. Başkan Demir, "Salıpazarı ve Terme'de özellikle kırsal kesimlerde sel nedeniyle birçok yol hasara uğradı, köprüler yıkıldı. Ulaşıma kapanan yolların açılması, köprülerin onarılması için Fen İşlerine bağlı ekiplerimiz ilçe belediyeleri ile birlikte hummalı bir çalışma içerisindeler. Sel ve heyelandan dolayı kapanan Terme ilçemizde 30, Salıpazarı ilçemizde ise 20 mahallenin yolu açıldı. Ekiplerimiz halen Terme'de 22, Salıpazarı'nda 19 iş makinesi ile yol açma çalışmasına devam ediyor" dedi.

SASKİ Kriz Masasından yoğun tempo

SASKİ'nin ise yoğun bir tempoda çalışarak Terme halkına temiz ve sağlıklı içme suyu akışını yeniden sağladığını vurgulayan Başkan Mustafa Demir, "Yine SASKİ ekiplerimiz, yoğun çalışma programı uygulayarak Terme ve Salıpazarı ilçelerimizde sel felaketinin yaralarını sarmak için mücadele veriyor. Oluşturulan SASKİ Kriz Masası, her 2 bölgede su akışından bodrum katlardaki suların tahliyesine, elektrik kesintilerinden sondaj kuyularının temizliğine, son olarak da kesintisiz sağlıklı içme suyunun yeniden arzına kadar yoğun bir çalışma temposu geçirdi ve geçirmeye devam ediyor" diye konuştu.

Gece-gündüz demeden halka hizmet

SASKİ'ye bağlı saha ekiplerinin son olarak Salıpazarı ilçesinde hasar gören Çağlayan Deresi'ndeki çelik boru isale hattını tamir ettiklerini de açıklayan Başkan Demir, "Zor şartlar altında çalışan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz. Gece gündüz demeden halkımıza hizmet etmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.