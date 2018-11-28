Büyükşehirde “toplu sözleşme” coşkusu

Samsun Büyükşehir Belediyesinde çalışan 2 bini aşkın işçi için 'toplu sözleşme töreni' düzenlendi. Başkan Zihni Şahin, salona omuzlarda ve "En büyük başkan bizim başkan", "Samsun seninle gurur duyuyor" sloganları arasında girdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinde ilk kez 'toplu sözleşme' heyecanı yaşandı. 2 bin 100 Büyükşehir çalışanı, düzenlenen toplu sözleşme ile sendikal haklarına kavuşurken işçiler Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'i bağrına bastı. Başkan Şahin, törenin düzenlediği salona omuzlarda ve "En büyük başkan bizim başkan", "Samsun seninle gurur duyuyor" sloganları arasında girdi.

Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı salonunda ‘toplu sözleşmesi imza töreni'nin açılış konuşmasını yapan Belediye-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit, işçinin, emekçinin gücü önünde saygıyla eğildiğini söyledi. Başkan Zihni Şahin'in daima kendileriyle olduğunu ve onunla gurur duyduklarını aktaran Yiğit, işçinin ve emekçinin dostu Zihni Şahin'e teşekkür etti.

"Zihni başkanımızı ayakta alkışlıyorum"

Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul ise kendilerinin emek örgütü olduklarını belirterek, “Siyasetçi değiliz. Siyasetle hiç bir bağımız yok, olmaz da. Sendikanın ırkı mezhebi, siyaseti olmaz. Sendikalar, insan odaklı olmalıdır. Zihni başkanımız sizi ayakta alkışlıyorum. Örgütlülük ve eğitim sendikacılık için çok önemli. Örgütlülüğün altına imza atan Zihni başkan, Allah herkese sizin gibi Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bırakmayı nasip etsin" dedi.

"Kim hak ediyorsa onu destekleyin""

İşçilere de seslenen Yurdakul, “Yıllardır belediyeyi de, çalışma hayatını da biliyorum. Yürekten, samimiyetle söylüyorum, hak etmeyene hak etmediği hiç bir şeyi söylemem. Herkes şunu bilsin, siyasette yarın ne olacağını kimse kestiremez. Emeğin hakkını kim veriyorsa ona destek olacağız. Kim hak ediyorsa, partisine, boyuna posuna bakmadan destek verin” diye konuştu.

Başkan Şahin kürsüye sloganlarla geldi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ise kürsüye, işçilerin ayakta alkışları ve “Samsun seninle gurur duyuyor” sloganları ile geldi. Terörle, siyasi ve ekonomik operasyonlarla ülkenin önünün kesilmek istendiğine dikkati çeken Başkan Şahin, “Halen bu yönde yapılan çalışmalar var. Elbette tüm bunlardan Büyükşehir Belediyesinin etkilenmemesi mümkün değil. Belki gönlümüzden geçeni sizlere yine veremedik ama belediyenin de yaşaması lazım. Belediye ne kadar güçlü olursa siz o kadar güçlü olursunuz, siz ne kadar güçlü olursanız belediye de o kadar güçlü olur” şeklinde konuştu.

"Siyasi bir adım değil"

Kendisine gösterilen ilgiden dolayı duygulandığını kaydeden Başkan Şahin, “Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun. Şunu herkes iyi bilsin ki, beni yakından tanıyanlar iyi bilir. Hayatım boyunca her zaman insanları sevdim. Öğretmenlik, yöneticilik yaptık, yüzlerce kişi çalıştı yanımızda, kimse şikayetçi olarak ayrılmadı bizden. İşçiye, emekçiye ne kadar saygı duyarsan o da sana o kadar hizmet eder. Yarın seçim var, diye siyaseten hiç bir adımı atmadım. Hakikaten insanları seviyoruz. Kimi insan çok para kazanır mutlu olur, ben ise insana ne kadar faydalı olursam o kadar mutlu olan bir kardeşinizim” şeklinde konuştu.

"Ufak işlerin adamı olmayalım"

İşçilerin belediyenin dışarıdaki aynası olduğuna da kaydeden Başkan Şahin, “Belediyeler hizmet yeridir. Belediyelere sahip çıkmanız sizlerin boynunuzun borcudur. Ufak işlerin adamı olmayalım, bir ve beraber olalım. Toplu sözleşmemizin sizler için, Samsun için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cenab-ı Allah'tan aileniz ile birlikte mutlu, sağlıklı yaşamanızı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Şahin, Yiğit ve Yurdakul'un katıldığı toplu iş sözleşmesi imzalandı.