Büyükşehir'den ağaç hassasiyeti

Çevre duyarlılığına büyük önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Alo 153 Kent Yönetim Merkezi'nin çalışma sahasında bulunan ağaçları kesmeden nakil ederek, canlı tutuyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, Alo 153 Kent Yönetim Merkezi'nin yapılacağı Kültür Park'tan ağaç sökme makinesiyle büyük bir titizlikle sökülen manolya, at kestanesi ve dişbudak cinsi 6 ağaç, Kurtuluş Parkı'na dikildi. Ağaçlara herhangi bir zarar gelmemesi için dikkatli bir çalışma yürüten ekipler, hasarsız bir şekilde yeni yerlerine yerleştirdi. Doğayı korumak ve geleceğe daha yaşanır bir çevre bırakmak için çaba gösteren Büyükşehir Belediyesi, şehrin her noktasında ağaçlandırma çalışması yapıyor. Yeşil dokuyu korumak ve daha da artırmak için Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde büyük bir titizlik ve hassasiyetle hizmetlerini yürütüyor.