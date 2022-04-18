Büyükşehir'den "Çocuk Şehri Samsun" etkinliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "Çocuk Şehri Samsun" mottosuyla beş güne yayılan etkinlikler ile kutluyor.

İlk olarak 18-23 Nisan tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi bünyesinde açılacak “Çocukça Resim Şenliği ve Sergisi” çerçevesinde çocukların yaptığı resimler 5 gün boyunca Sanat Merkezi Fuaye alanında sergilenecek. 19 Nisan 2022 Salı günü “Eti Çocuk Tiyatrosu” tarafından oynanacak “Mutluluk Denince Akla” oyunu yine Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde seyirci ile buluşacak.

20 Nisan 2022 Çarşamba günü Batıpark Büyükşehir Etkinlik Alanında “Uçurtma Şenliği” düzenlenecek. Çocukların tasarladığı uçurtmaların renklendireceği gökyüzü şölenine vatandaşlar da kendi uçurtmaları ile katılabilecek. 22 Nisan 2022 Perşembe günü öncü grup olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı öğrencilerinden oluşan “Çocuk Korosu Konseri”, ardından “Burak Kut Konseri” düzenlenecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Çocuk Meclisi düzenlenecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in başkanlığında toplanan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'ni o gün çocuklar yönetecek. Belediye Meclisi'ni tamamlayan çocuklar meclisin ardından Büyükşehir Belediye binası önünden Tütün İskelesi'ne kadar “Çocuk Hakları Yürüyüşü” gerçekleştirecek ve Çocuk Hakları Bildirgesi'ni okuyacak.