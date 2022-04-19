Büyükşehir'den çocuklara 23 Nisan hediyesi

Atakum ilçesinde bulunan sanat merkezinde sahnelenen ve ana temasını mutluluk için sahip olunması gereken temel değerlerin oluşturduğu "Mutluluk Denince Akla" oyunu çocuklar için sahnelendi. Ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar coşkulu ve eğlenceli zaman geçirdi. Oyunu beğeni ile izleyen çocuklar, etkinlik için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür ettiler.

"Çocuklar için çok güzel geçecek bir hafta"

Çocuklar için çok güzel geçecek bir hafta içinde olduklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Personeli Nur Betül Aras, "Kültür ve Sosyal İşler Dairesi olarak bu yıl 23 Nisan'ı 5 güne yayılan etkinliklerle kutluyoruz. Bu etkinlikler içerisinde tiyatro gösterileri, çocuklar için boyama atölyeleri ve uçurtma şenliği var. Çocuklarımız bugün coşku ile tiyatroyu izlediler. Mutlu oldular. Tiyatro etkinliğimiz ikinci etkinliğimizdi. Sonrasında Burak Kut konserimiz olacak. Ardından Çocuk Meclisi ve Çocuk Hakları Bildirgesi okunmasıyla programımızı sonlandıracağız. Beş güne yayılan dolu dolu bir hafta olacak. Çocuklarımıza hem neşeli hem etkili hem de sanatla dolu bir 23 Nisan yaşatacağız" dedi.