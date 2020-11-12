Büyükşehir'den fiziksel mesafeli sabah sporu

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleniyor. Haftanın 5 günü, saat 07.30 - 9.00 arasında yapılarak Samsunlulara sağlıklı ve zinde yaşamın kapılarını aralıyor. Büyükşehir Belediyesi spor yaparak sağlıklı bir hayat sürmek isteyen vatandaşları, aerobik-fitness eğitmeni Calibe Soran'ın önderliğinde her sabah spor yapmaya davet ediyor. Doğu Park'ta fiziksel mesafe gözetilerek yapılan spor etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Sabahın erken saatlerinde temiz havayı değerlendirerek oksijen tazeleyen katılımcılar, aynı zamanda yeşilin ve mavinin büyülü ahengine tanıklık ediyor. Spor etkinliği havanın yağmurlu ve kapalı olması durumunda ise Amfitiyatro'da gerçekleştiriliyor.

Sporla birlikte eğlenme fırsatı

Katılımcılar grup halinde egzersiz hareketleri ile başladıkları sabah sporlarına yürüyüş, koşu, bisiklet gibi spor aktiviteleri ile devam ediyor. Faaliyetlerin müzik eşliğinde yapılması katılımcılara sporla birlikte eğlenme imkanı da sunuyor.

Haftada beş gün spor

Salı, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar olmak üzere haftanın beş günü yapılan spor etkinliği saat 07.30'dan 09.00'a kadar sürüyor. Her yaş grubunun katıldığı spor etkinliklerine özellikle 50 ile 75 yaş arası vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Sosyal mesafe gözetilerek yapılan spora katılan vatandaşlar çalışmaları düzenli olarak takip ettiklerini belirterek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti.