Büyükşehirden ilçelere 360 milyon liralık yatırım

Büyükşehir, toplamda ise 360 milyon liralık 'alt yapı ve yol' seferberliğine imza attı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin Samsun'da devam eden alt yapı, içme suyu, arıtma tesisi alanlarındaki yatırımlar hakkında bilgi verdi. Zihni Şahin, "Göreve geldiğim günden bu yana özellikle altyapı, içme suyu ve yol problemlerini çözmek için kararlı davrandık. Bu konular insanlarımızın en temel ihtiyaçlarıdır. İnsanlarımızın bu temel ihtiyaçlarını karşılamak boynumuzun borcudur" dedi.

İlçelerde içme suyuna 115,5 milyon

"Göreve geldiğimiz 2018 yılı Mayıs ayından itibaren Milletvekilimiz Yusuf Ziya Yılmaz Bey döneminde başlayan projeler vardı. Bunları devam ettiriyoruz. Bir kısmını tamamladık. Ardından yeni projeleri hazırladık ve bunları hayata geçirmeye başladık" diyen Başkan Zihni Şahin, yapılan yatırmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"İçme suyu için toplam tutarı 115 milyon 553 bin 537 TL olan 36 projeye hayata geçirildi. Bu projeler tüm hızıyla yürütülüyor ve hayata geçiriliyor. İlçelerimizde dere ıslahları kapsamında 20 milyon 827 bin 750 liralık 3 proje hayata geçirildi. 60 milyon 500 milyon liralık bir yatırımla kanalizasyon için 17 proje hazırlandı ve yürütülüyor. 3 su arıtma projesi tüm hızıyla sürüyor. Bunun için de 11 milyon 332 bin 500 liralık yatırım gerçekleştirilecek."

2014'ten bu yana 1 milyarlık yatırım

İlçe genelinde toplamda 75 adet alt yapı projesini devam ettirdiklerini de açıklayan Başkan Zihni Şahin, şöyle devam etti:

"İlimizde, Büyükşehir Yasası'nın uygulamaya geçtiği 1 Nisan 2014 tarihinden bu yana bugünkü birim fiyatlarla 1 milyar 4 milyon 34 bin 987(1.004.034.987) lira tutarında içme suyu, arıtma tesisi kanalizasyon ve dere ıslahları kapsamında çalışma yapılmıştır. Bu noktada Samsun Milletvekilimiz ve eski Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz Bey'e teşekkür ediyorum. Biz de Samsunumuza ve 17 ilçemize yukarıda da ifade ettiğim gibi önemli alt yapı ve üst yapı hizmetlerini kazandırmak için çalışıyoruz. Kavak, Çarşamba, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde ileri teknoloji biyolojik atıksu arıtma tesisleri yapımı için 152 milyon 207 bin 000 liralık yatırım yapılacak. Bu yatırımlar programa alındı ve İlbank'tan kredileri temin edildi. Atıksu arıtma tesisimiz olmayan 4 ilçemizde bu alanda yatırım yapacağız. Bu yatırımlar ile ilçelerimizde önemli bir problemi de çözmüş olacağız.”

SUKAP ve İPA destekli krediler tamam

Şahin şu bilgileri verdi: “Yine İlbank A.Ş. ile müşterek olarak projelerini hazırladığımız Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri(SUKAP) kapsamında kredisi tahsis edilen Ladik, Kavak ve Salıpazarı ilçelerimizdeki, ayrıca tüm fizibilite raporları hazırlanan, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı(İPA) kapsamına alınan AB ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen, müşavirlik ihalesini de yaptığımız Çarşamba ilçemizdeki olmak üzere atıksu arıtma tesisi olmayan bu 4 ilçemizde ileri teknoloji Biyolojik Atksu Arıtma Tesisi kuracağız. Bu yatırımların 4 ilçemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikli olarak içme suyu, arıtma ve atıksu tesisleri, kanalizasyon, dere ıslahları gibi altyapı ve ulaşım olarak yol sorunlarını çözmemiz gerekir. İnsanlarımızın bu anlamda şikayetlerinin olmayacağı noktaya gelmeliyiz. Bu standardı yakalamalıyız. Bunun için geçtiğimiz 8 ay içerisinde alt yapı ve yol konularına büyük önem verdik. Devam eden projelere hız kazandırdık, bir kısmını da tamamladık. Yeni projeler oluşturduk ve çalışmalarını devam ettirip hayata geçireceğiz. Şehirlerimiz için olmazsa olmazların başında alt yapı ve yol gelmektedir. Altyapı yatırımlarına önem veriyoruz."

Bafra ve Vezirköprü'ye 15,7 milyonluk atıksu yatırımı

İlçelerdeki içme suyu ve arıtma tesisleri, ulaşım gibi tüm alt ve üst yapı çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, son olarak 7,2 milyon liralık Bafra Atık Su Arıtma Tesisleri revizyonunu gerçekleştirdi. Belediye, Vezirköprü ilçesine de 8,5 milyon liralık yatırımla atık su arıtma tesisi kazandırıyor.