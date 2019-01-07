Büyükşehirden 'kar' seferberliği

Samsun'da Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, gece boyunca yoğun kar altında kalan bölgelerde seferber edildi. Başkan Zihni Şahin, "Mağduriyet yaşanmaması için Büyükşehir olarak her yerdeyiz. Tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Samsun'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle kırsal kesimlerde yoğun şekilde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle adeta seferber edildi. Dün gece boyunca karla mücadele eden ekipler yolda kalan araçları kurtardı, hastalar hastanelere taşındı, kapalı yolları açtı. Başkan Zihni Şahin, "Mağduriyet yaşanmaması için Büyükşehir olarak ekiplerimiz her yerde görev yaptı. Tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" mesajı yayımladı

Dün akşam saatlerinde kar yağışının yoğunlaşmasıyla birlikte Büyükşehir ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden ve sosyal medya hesabından sürekli kamuoyunu bilgilendiren Başkan Zihni Şahin, "Karla mücadele kapsamında ekiplerimiz fedakarca 7/24 çalışarak yollarımızın açılmasını, sağlık teşkilatımızla işbirliği yaparak hastalarımızın hastanelere sevkini ve yolda kalan araçların kurtarılmasını sağlamıştır. Tüm imkanlarımız gece ve gündüz seferber edilmiştir. Fen işlerimize, Tüm ekiplerimize, ilçe belediyelerimize, sağlık teşkilatımıza teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

112 Acili iş makineleri taşıdı

Yoğun yağışın özellikle yüksek kesimleri etkisi altına aldığını belirten Zinhi Şahin, "Alaçam Köseköy Mahallesi'nde yolda mahsur kalan araçlar saat 22.00 itibariyle kurtarıldı. Alaçam Ortaköy Mahallesi'nde rahatsızlanan vatandaşımız, belediyemize ait iş makinesi ile birlikte giden 112 Acil ekipleri tarafından alınarak saat 23.00 itibariyle hastaneye ulaştırılmıştır. Yakakent İlçesi Yassıdağ Mahallesi'nde mahsur kalan veteriner aracı ise birlikte saat 23.20 itibariyle kurtarılmıştır" dedi.

Kar yağışının en çok etkisini gösterdiği yerlerden birisi olan Asarcık'ta kapanan Kavak yolunun 5 ayrı ekiple yoğun bir çalışma sonucu açıldığını da duyuran Başkan Şahin, "Karla mücadele ekiplerimiz refüj mahallerinde yol açma çalışmalarını AFAD ve 112 Acil ambulans servisi iletişimiyle planlı şekilde sürdürdü. Kavak- Asarcık yolu yeniden ulaşıma açılarak hasta olan vatandaşlarımızın hastaneye ulaşımı sağlandı. Ladik Akdağ yolunda saat 06.00'dan itibaren 1 adet greyder ve 1 kar bıçaklı tuzlama kamyonu devamlı çalıştırılmaya başlandı. Gece boyunca seferber edilen ekiplerimiz kar temizleme ve yol açma çalışmalarına bugün de devam ederken il genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması bizleri sevindirdi" şeklinde konuştu.