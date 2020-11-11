Büyükşehir'den ‘kış' bakımı

Yapılan çalışmayla trafiği tehlikeye atan ağaçların dalları kesilerek ana arterler daha güzel bir görünüme kavuşurken, olası tehlikelerin de önüne geçilmiş olacak.

Şehrin dört bir tarafını ağaçlarla bezeyerek daha yeşil bir Samsun için çalışan Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kurumuş ve tehlike oluşturan ağaçların bakım ve budama çalışmalarına başladı. Budama için en uygun zamanın ağaçların dinlenme dönemi olan kış mevsimi olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren ağaçların budama çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Karayolları Kavşağı ile İncesu Kavşağı arasındaki 10 kilometrelik alanda başlayan çalışmalar ile bir yandan trafik ışık ve tabelaların görüş mesafesini daraltan, kaldırımlarda yayaların hareketlerini kısıtlayarak rahat yürümelerine engel olan ve kozalakları düşen ağaçların budama işlemi yapılırken bir yandan da kurumuş, hastalıklı veya devrilme tehlikesi olan ağaçlar kontrollü şekilde kaldırılıyor.

Yeniden doğaya kazandırılıyor

‘Sıfır Atık Projesi'ne öncülük eden kurumların başında gelen Büyükşehir Belediyesi, budama esnasında ortaya çıkan dal ve artıkları, organik atık olarak değerlendiriyor. Toprağa gömülen artıklardan organik materyaller elde edilirken, bu şekilde zenginleşen toprak ise seracılıkta ve fidan yetiştiriciliğinde kullanılıyor.