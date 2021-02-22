Büyükşehirden “pandemi” terapisi

SAMSUN (İHA) – Korona virüs salgını sebebiyle uzun süre sevdiklerinden uzak kalan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, yaşadıkları psikolojik sorunlardan Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin terapi desteğiyle kurtuluyor. 2020 yılında 600 kişiye terapi hizmeti verilirken, bu sayı 2021 yılı ocak ayından bugüne kadar 173'e ulaştı.

Sosyal hayatı olumsuz etkileyen korona virüs, 65 yaş ve üstü vatandaşları da yalnızlaştırıyor. Aile içi iletişim düzeni bozulan yaşlılar, komşuları, çocukları ve torunlarıyla bir araya gelemiyor. Uzmanlara göre, giderek yalnızlaşan yaşlı vatandaşlar da salgına yakalanma korkusu, yalnızlık kaygısı, stres, uykusuzluk ve unutkanlık gibi çok sayıda psikolojik ve nörolojik sorun baş gösteriyor.

Terapilerle iyileşiyorlar

Yaşlıları yaşadıkları korku ve kaygılarından kurtarıp rahatlatmaya çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, terapi görüşmelerine aralıksız devam ediyor. Müracaatta bulunan onlarca yaşlıya geri dönen Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde görevli uzman psikologlar ve sosyologlar, terapiye sorunlarını tespit ederek başlıyor. Korkularından nasıl kurtulacakları ve yalnızlıklarını nasıl gidereceklerine ilişkin pratik metot geliştiren uzmanlar, tavsiyelerde de bulunuyor.

Hizmet sürecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 65 yaş üstü psikolojik desteğe ihtiyaç duyan her vatandaşa yönelik terapi hizmetinin devam edeceğini söyledi. Geçen yıl 600 müracaat sahibi ile 1200 kez telefonla terapi görüşmesi yaparak iyileşmelerine yardımcı olduklarını ifade eden Başkan Demir, “Pandemi sürecinde yaşlılarımız alışık olmadıkları şekilde evlerine kapanmak zorunda kalıyor. Süreç uzadıkça da stres, salgına yakalanma korkusu, yalnızlık kaygısı ve muhtaçlık duygusu baş göstererek onların psikolojilerini olumsuz etkiliyor. Biz de uzman ekiplerimizle kendilerini rahatlamaya, içinde bulundukları psikolojik durumdan kurtarmaya, değerli olduklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Ocak ayından itibaren bu güne kadar birimimize 173 yaşlımız telefonla bize başvuru yaptı. Uzman arkadaşlarımız geri dönüş yapıp terapi seanslarına başladı. Bunun dışında aile içi iletişim, aile sorunları uykusuzluk, unutkanlık, geçmiş yaşamla baş etme, unutkanlık veya uykusuzluk gibi nörolojik sorunları olanlara da yardımcı oluyoruz. Alzheimer hastalarına bakan kişilere destek sağlıyoruz” bilgisini verdi.