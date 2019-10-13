Büyükşehir'den Samsun Üniversitesi'ne yakın takip

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ile Samsun Üniversitesi'ne ziyarette bulunan İlhan Bayram ve beraberindeki heyet, Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin ile birlikte yapımı devam eden alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını belirten Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin, "Sayın genel sekreterimizle Samsun Üniversitesi'nin yapılanması ve gelecek vizyonu ile ilgili karşılıklı istişarede bulunma fırsatı yakaladık. Gelecekte ilimiz ile ilgili çalışmalara ve planlamalara ait geniş çerçeveli bir istişaremiz oldu" açıklamasında bulundu.

“Samsun kimliğinin hak ettiği yere ulaşmasında önemli katkısı olacak”

Samsun Üniversitesi öğrencilerinin ulaşımlarının kolaylaştırılması ve yol kalitesinin arttırılması amacıyla başlattıkları çalışmaları en kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ise, “Şehirde kurulan yeni üniversitenin Samsun kimliğinin hak ettiği yere ulaşmasında önemli katkısının olacağına gönülden inanıyoruz. Henüz bir yılını yeni tamamlamış olan üniversitemizin gelişim sürecini yakından takip ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikle üniversitemizin 19 Mayıs ilçesinde yer alan Ballıca Yerleşkesi'nin ulaşım alt yapısını iyileştirici çalışmalarımızı tamamladık, şu anda da Canik Yerleşkesi'ne ulaşımın sağlandığı Hasköy Mevki-Canik Yerleşkesi arasındaki güzergahı çift şerit halinde kullanılmasını sağlayacak sıcak asfaltlama çalışmalarımızla ulaşım alt yapısını güçlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Samsun'un yarınları için büyük özveri ve itina ile çalışıyoruz”

Bayram, Samsun'un yarınları için büyük özveri ve itina ile çalıştıklarını herkesin bilmesini ve müsterih olmasını temenni ederek, “Öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz, üniversite yönetimimiz ve elbette halkımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir beyin önderliğinde şehrimizin yarınları için büyük özveri ve itina ile çalıştığımızı bilerek müsterih olmasını temenni ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız şehrimizin yarınları için çalışıyor, biz de hem üniversitemizle ortak çalışmalar yapacağımız alanları belirleyebilmek hem de devam eden çalışmalarımızı yerinde denetleyebilmek maksadıyla sayın genel sekreterimiz Doç. Dr. Salih Kesgin'in şahsında Samsun Üniversitemizi ziyarete geldik. Samsun'un yarınları için aynı heyecanı hissettiğimizi gördüğümüz bir iletişim zemini yakaladık” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Kesgin ve Bayram'ın beraberindeki heyet ile birlikte üniversitenin Canik Yerleşkesinde devam eden ulaşım alt yapı çalışmalarını yerinde incelemesi ile son buldu.