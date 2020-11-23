Büyükşehir'den tartılara ayar

Samsun'da yaşayan vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla faaliyetlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Ölçü Ayar Birimi ile zabıta ekipleri, ‘Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği' kapsamında denetimlerini gerçekleştirdi. Halk pazarları ile şehir merkezindeki iş yerlerinde bulunan tartılar tek tek kontrolden geçirildi. Yapılan kontrollerde pazarcı esnafına ve iş yeri sahiplerine ‘Tartı Aletleri Yönetmeliği' hakkında bilgilendirmeler yapılarak yönetmeliğe uygun olmayanlar hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Güvenli alışveriş

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun'da yaşayan vatandaşlarımızın, sağlığının korunması ve kaliteli bir hizmet alabilmesi adına denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Ekiplerimiz her detaya büyük önem vererek denetimlerini yapıyor” dedi. Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Karakaş ise, tartıların tek tek gramaj kontrollerinin yapıldığını, vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile alışveriş yapacaklarını söyledi.