Büyükşehirden 'yılbaşı' tedbirleri

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Vatandaşlarımızın sorunsuz bir yılbaşı geçirmeleri için Büyükşehir olarak tüm tedbirler alındı" dedi.

Samsun'da Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yeni yıla huzurlu ve sağlıklı bir şekilde girebilmesi için tüm tedbirleri aldı. Herhangi bir acil duruma karşı başta itfaiye ve zabıta gibi ekipler teyakkuzda olacak. Zabıta Müdürlüğü, gece boyunca takviye ekiplerle özellikle 'gürültü kirliliği'ne karşı denetimde bulunacak.

Zabıtadan takviye ekipler

Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Her zaman olduğu gibi yılbaşı gecesinde de şehirde yaşanan olumsuzluklara karşı 24 saat boyunca ekiplerimiz hizmete devam edecek. Yılbaşı gecesi için takviye ekiplerimiz de hazırda bulunacak. Gece boyunca ilçe belediyelerimiz ile koordineli bir çalışma yürütülecek. Alo Zabıta 153 hattımız halkımızın hizmetinde olacak" denildi.

TRAMVAY VE EKSPRES HATLARI

SAMULAŞ'tan yapılan açıklamada ise, 'raylı sistem'in normal çalışma saatlerinde hizmet vereceğine dikkat çekildi, son tramvayların Üniversite ve Tekkeköy İstasyonu'nda 23.45'te hareket edeceği vurgulandı. SAMULAŞ, ayrıca konuyla ilgili şu bilgileri kamuoyuyla paylaştı:

"24 saat kesintisiz hizmet veren terminal hatlarımızdan, T1 - Otogar - Araştırma Hastanesi - 2. Bulvar - Gençlik Parkı - Atatürk Bulvarı - Nişantaşı Caddesi - Cağaloğlu Bulvarı - Yeni Mahalle - Vatan Caddesi - Atatürk Bulvarı - OMÜ güzergahında,

-T2, Otogar - Şehit Korhan Ekiz Bulvarı - İlyasköy - Diş Hastanesi - İlim Yayma - 100. Yıl Bulvarı - Gençlik Parkı - Büyük Cami - Cumhuriyet Meydanı güzergahında,

-T3, Otogar - Araştırma Hastanesi - Barış Bulvarı - Meydan - Atatürk Bulvarı - Lise Caddesi - 56'lar - Kılıçdede - Belediyeevleri - Soğuksu güzergahında,

T4, Otogar - Eğitim Araştırma - Ulugazi TOKİ - Göğüs Hastanesi - Gazi Devlet Hastanesi - Kadın Doğum - Asri Mezarlık - Ağız ve Diş Hastanesi- Atasam Hastanesi - Kuzey Yıldızı Toki - Medicana Hastanesi - Belediyeevleri - Lovelet - İlk Adım Sanayi - 19 Mayıs Sanayi - Tekkeköy güzergahında hizmet verecektir.

Terminal - İlyasköy - Asri Mezarlık - 100. Yıl B. - Eski Stat - B.Evleri - Atatürk Bul. - Kılıçdede - 100. Yıl B. - 19 Mayıs Bul. - Meydan - Gençlik Parkı - 100. Yıl B. - Barış Bul. - Terminal güzergahında kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir."

“Güven ve huzur için”

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, kurum olarak günün her saatinde olduğu gibi yeni yıla girilen zamanlarda da Samsunluların hizmetinde olacaklarını söyledi. Başkan Zihni Şahin, "Emniyet güçlerimizin aldığı tedbirlerin yanı sıra bizler de Büyükşehir olarak bağlı kurumlarımızla hazır halde olacağız. Halkın güven ve huzur içerisinde yeni yıla girmesi için üzerimize düşen görev anında yerine getirilecektir. Samsunlular dilek ve şikayetlerini Çözüm Merkezimizin 0505-195 50 00 numaralı WhatsApp hattına gönderebilir veya 0362 431 10 12 nolu telefona bildirebilirler. Bu vesileyle Samsunluların yeni yılını bir kez daha kutlar, halkımıza sağlıklı, mutlu, barış dolu günler dilerim" açıklamasında bulundu.