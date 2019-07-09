Buz Pateni Milli Takımı'ndan '15 Temmuz' kampı

Buz Pateni Milli Takımı, Samsun'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kampı'na başladı.

Samsun'da 9 Temmuz'da başlayan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Artistik Buz Pateni Milli Takım Hazırlık Yaz Kampı' çalışmaları devam ediyor. Buz Pateni Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu Davud Numanoğlu ve Kamp Müdürü Kemalettin Ak'ın katılımıyla başlayan kampta 32 milli sporcu ve 8 antrenör bulunuyor.

Amaçlarının önümüzdeki gelecek olan uluslararası şampiyonalarda milli takımı hazırlamak olduğunu belirten Buz Pateni Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu Davud Numanoğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kampı adı altında düzenlenen kampımıza toplam 32 sporcu katılıyor. Samsun'da yaşayan insanları Batıpark bölgesindeki buz pateni tesisine gelerek buradaki kampı ziyaret etmelerini istiyorum. Uluslararası alanda yarışacak sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Samsun'u çok beğendiklerini ifade eden Milli Takım Baş Antrenörü Tuğba Kandemir, "Buz pistimiz mükemmel ve elverişli. Sporcularımızı gelecekteki yarışmalara hazırlıyoruz. Çok güzel ve faydalı bir kamp geçiriyoruz" diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'nda finallere kalan ilk Türk patenci olan Burak Demirboğa da, "Kocaeli'de yaşıyorum. Samsun'u çok sevdim. Milli takım Kampı özellikle Milli Mücadele'nin 100. yılında Samsun'da olması onur verici. Yeni başlayacak olanlara tavsiyelerim var. Bu spor düşerek öğreniliyor. Korkmasınlar, biraz düşmeyi göze alsınlar" şeklinde konuştu.

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kampı' 27 Temmuz'da sona erecek.