Buzağı ölümleri en aza indirilecek

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Komisyon Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Binasında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Meclis Başkanvekili Turan Çakır'ın başkanlık ettiği komisyon toplantısında 34 gündem ve 4 gündem dışı olmak üzere toplam 38 madde ilgili komisyonlardan geçerek meclise havale edildi. Buzağı Can Sütü Projesi kapsamında soğutuculu panelvan araç alınması teklifi de komisyondan oy birliği ile geçerek meclise havale edildi.

“Buzağı ölümlerini en aza indirmeyi amaçlıyoruz”

Buzağılar için çok önemli olan ilk sütün kalitesini arttırmak adına çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Turan Çakır, “Yeni doğan buzağılarda ölüm oranını en aza indirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan bir tesis de kurduk. Yeni doğan buzağılardaki ölüm oranı yüzde 15 civarında. Bu projeyle birlikte ölüm oranını minimize etmeye çalışacağız. Ölüm oranının büyük bir kısmı, ağız sütünün kaliteli bir şekilde alınamamasından kaynaklanıyor. Aldığımız kararla birlikte buzağı ölümlerini an aza indirmeye çalışıyoruz. OKA destekli projemizin olumlu olmasını diliyorum” dedi.

Yeni doğan buzağıların hayatta kalması için ağız sütünün çok kaliteli olması gerektiğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Akif Özdemir ise, “Buzağının ilk 8 saat içerisinde canlı ağırlığının yüzde 10 miktarında ağız sütünden alıp, bağışıklık sistemini harekete geçirmesi gerekiyor. Buzağı kayıplarının çoğunun bu ilk sütün kaliteli ve doğru verilmediğinden kaynaklandığı ortaya koyuldu. Belediyemiz buzağı ölümlerini en aza indirmeye çalışıyor. Bu kapsamda zengin ağız sütü ikamesinin süt tozu şeklinde üretileceği tesisi kurmuştuk. Komisyonda alacağımız kararla birlikte buzağı ölümlerini en aza indirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Komisyondan geçen soğutuculu panelvan araç alınması teklifi mecliste kabul edilirse buzağıların hayatta kalması için gerekli olan ağız sütü gereksinimi daha kolay bir şekilde karşılanacak.