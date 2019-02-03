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Buzdan kayan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

Samsun’da buzdan kayan otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da buzdan kayan otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Ladik ilçesi Akpınar Mahallesi'nde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nadir Tulum idaresindeki 06 EV 8187 plakalı otomobil, buzlu yolda kayarak yoldan çıktı. Kazada otomobilde bulunan Ayşegül Nas (41) ve Hasan Efe Tulum (11) yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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