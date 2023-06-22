ÇABES, kupayı kaldırdı

Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı.

Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü, 2022-2023 sezonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'de verdiği mücadele sonucu oynadığı 10 maçın 7'sinde galip gelerek ligi 17 puan ile lider bitirmeyi başardı. 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak bitiren Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü, 2023-2024 sezonunu 1. Lig'de oynamaya hak kazandı.

ÇABES'in 2. Lig'de şampiyon ilan edilmesi ile birlikte Çarşamba Kapalı Spor Salonu'nda kupa töreni düzenlendi. Düzenlenen kupa töreninde takım, öncelikli olarak kendi kadrosu ile birlikte gösteri maçı oynadı. Ardından takımın idari kadrosu ve oyuncularına, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve Çarşamba Belediye Başkan Yardımcı Ümit Kavraz, madalyalarını takdim etti.

“Şampiyon olacağımızı biliyorduk”

Şampiyon olacaklarından emin olduğunu bahseden takımın teknik direktörü Mustafa Uçar, “Çok çalıştık, çok emek verdik. Şampiyon olacağımızı biliyorduk. Zaten bu işi gönüllü ve sevdalı olarak yapıyoruz” dedi.

“Hedefimiz Süper Lig”

Hedeflerinin Süper Lig olduğunu vurgulayan Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Kerim Deniz, “Bugün bizim için çok önemli ve anlamlı bir gün. Şuan 1. Lig'e çıktık ama hedefimiz Süper Lig. Süper Lig'e çıkıp bu bayrak yarışında Çarşamba'yı en iyi yerde temsil etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Tüm enerjilerini sahaya verdiler”

Takımın enerji ile mutlu olduğunu ifade eden Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, “Hiç birimizin engelli olmayacağının garantisi yok. Kafadaki engeli kaldırdığımız zaman ve insanımıza fırsat verildiği zaman başaramayacağı şey yoktur. Çok güzel mücadele ettiler. Tüm enerjilerini sahaya verdiler. Oynadıkları oyundan onlar zevk aldıkça ben mutlu oluyorum. İnşallah Süper Lig'e çıktıkları günleri de görürüz. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun” şeklinde konuştu.

Kupa töreni, takımın üçlü çekerek ilçe protokolü ile birlikte kupa kaldırmasıyla ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.