ÇABES'ten Play-off başarısı

Yalova'da tek devre usulü ile oynanan 3. Lig müsabakalarında 5 maç oynayan Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü (ÇABES), namağlup olarak gruptan 1. çıkarak Play-offlarda mücadele edecek.

Samsun-Çarşamba temsilcisi Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü 3.Lig B Grubu'nda rakiplerini farklı skorlarla yenmeyi bildi. Oynanan 5 maçta ÇABES, namağlup bir şekilde tamamlamasıyla birlikte, bir üst lige çıkmak için Play-off oynamaya hak kazandı.

14 Haziran tarihi itibarıyla başlayacak olan Play-offlara morali yüksek bir şekilde çıkacak olan ÇABES Başkanı Kerim Deniz, “Kupayı Çarşamba'ya getirmeye kararlıyız” dedi.