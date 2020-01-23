İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çağın hastalığı, yağlı karaciğer

Yağlı karaciğer hastalığının genellikle hiçbir belirti vermediğini belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr.

Feyzi Gökosmanoğlu, hastalığın sinsi bir şekilde ilerlediğini ve siroza yol açabildiğini belirtti.


Yağlı karaciğer hastalığının çağın en önemli sağlık sorunlarından birisi olduğunu hatırlatan Medicana İnternational Samsun Hastanesi hekimlerinden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, yağlı karaciğer hastalığı, kişi alkol almasa bile aynı alkol kullananlarda olduğu gibi, basit yağlanmadan fibrozis ve siroza kadar ilerleyebileceğini aktardı.



İnsülin direncine dikkat


Yağlı karaciğer hastalığının ülkemizde en sık görülen kronik karaciğer hastalıklarından olduğunu açıklayan Uzman Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, hastalığın obezite, sağlıksız beslenme, tip 2 diyabet, kolesterol yüksekliği ve insülin direnci kaynaklı olarak geliştiğine dikkat çekti. Gökosmanoğlu, “Karaciğerde normalden fazla yağ birikmesi nedeniyle bize gelen hastaların ilettikleri şikâyetler; yemeklerden sonra halsizlik, yorgunluk, ellerde titreme, terleme, ağırlık hissi, karında dolgunluk ve karın sağ üst bölgede ağrı olmaktadır. Yağlı karaciğer vakalarının yüzde 5'inde ortalama 7 yıl içinde siroz gelişmekte ve bunların yüzde 1,7'si maalesef ölümle sonuçlanmaktadır” diye konuştu.



Kilo kontrolü şart


Yağlı karaciğer hastalığının tedavisinde, kilo vermenin ve fiziksel aktivitenin şu ana kadar etkisi kanıtlanmış en iyi tedavi yöntemi olduğunu söyleyen Uzman Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, ayrıca işlenmiş şeker ve un, hayvansal yağ ve alkol tüketiminin azaltılması, daha fazla sebze-meyve ve kurutulmuş meyve tüketilmesinin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.