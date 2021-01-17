Çağrı merkezine gelen talep fıkralara taş çıkarttı

İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi'ne (İLKİM) gelen “87 yaşındayım param var ama evlenemiyorum, başkanım beni evlendirsin” yardım talebi fıkralara taş çıkarttı.

Vatandaşların şikayetlerini ve taleplerini dinlemek amacıyla kurulan İLKİM çağrı merkezine, birbirinden ilginç istek ve öneriler geliyor. Çağrı merkezlerindeki operatörler ile vatandaşlar arasında fıkraları aratmayacak türden diyaloglar yaşanıyor. İlkadım halkı ile her daim iç içe olduğunu ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Çözüm merkezlerinin gereksiz meşgul edilmemesi gerekiyor. Hatta bekleyen diğer vatandaşların önem teşkil eden konuları olabilir” dedi.

Belediye bünyesinde hizmet veren İLKİM çözüm merkezi ve Alo 153'e 2020 yılında 12 bin 255 İlkadımlı telefon açtı. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren merkeze gelen operatörlerle vatandaşlar arasında yaşanan bazı diyaloglar fıkralara taş çıkartacak kadar komik ve enteresan oldu. Gelen ilginç talepler arasında yalnızlıktan şikâyet edip kendisine arkadaş bulunmasını isteyen de var, Başkan Demirtaş'tan para isteyen de.

“87 yaşındayım param var ama evlenemiyorum, başkanım beni evlendirsin”

Çağrı merkezine gelen ilginç talepler şu şekilde:

“- Parkta otururken ağaçlarda bulunan kuşlar pisliklerini üzerimize bırakıyorlar, bankların üzerine çadır konulmasını istiyoruz. Kızım orası sadık beyin evi mi, bana bu numarayı verdiler. Necattin beyden 150 TL borç para istiyorum.

- 87 yaşındayım adım İbrahim dede evim var bin 500 TL maaşım var, evlenecek kimse bulamıyorum, Necattin başkanım beni evlendirsin.

- Koronaya karşı hangi ilaçları öneriyorsunuz? Anneme doğum günü sürpriz yapmak istiyorum, bize pasta getirir misiniz?

- Üst kat komşum evine ve kendisine bir cihaz vasıtası ile elektronik dalgalar gönderiyor, kurtarın beni.

- Eşim evi terk etti eşimi bulun. Kayınvalidemin yaptıklarına son vermek istiyorum başkanım yardım etsin.”

İLKİM çözüm merkezi yetkilileri taleplerle ilgili şunları söyledi:

“Bazen çok ilginç taleplerle de karşılaşabiliyoruz. Ama biz her talebi dikkatle dinliyor, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde en geç 15 gün içinde olumlu veya olumsuz sonuca ulaştırıyoruz. Açık Kapı başvurularını da kanuni cevap verme süresi olan yedi iş günü içerisinde cevaplandırıyoruz.”

“İletişimde sınırları kaldırıyoruz”

7/24 çalışma esasıyla vatandaşın yanında olduklarının altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Vatandaşlarımızın hem sorunlarını çözme hem de taleplerini, önerilerini dinleme noktasında modern teknolojinin tüm imkânlarını seferber ediyor, en hızlı ve yaygın iletişim kanallarını tercih ediyoruz. İlkadım Belediyesi olarak iletişimde sınırları kaldırdık” diye konuştu.