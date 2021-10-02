Çakallar manda yavrusunu yaraladı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çakallar merada otlayan manda yavrusuna saldırdı.

Merada otlayan, Kemal Deniz'e ait manda yavrusuna çakal sürüsü saldırdı. Çakalların elinden yaralı olarak kaçan manda, yakında bulunan ahırın önüne geldi. Mandayı yaralı halde gören sahibi tedavi yaptırmak üzere veterinere götürdü.

Kemal Deniz, "Artık hayvanlarımızı salamaz olduk. Çakallar gruplar halinde geziyor. Bizlerin bile canı tehlikede. Allah korusun bu çakallarla karşı karşı kalsak bizi bile yerler. Veteriner yavruyu ameliyata aldı. Çakallara bir önlem alınmalı” diye konuştu.