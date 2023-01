Çakallı Jandarma Karakolu dualarla açıldı

Kavak ilçesine bağlı Çakallı Mahallesi'nde Samsun-Ankara yolu üzerinde hakim bir tepede inşa edilen Çakallı Jandarma Karakolu için açılış töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kavak Belediyesi Halk Oyunları Ekibi tarafından gösteri yapıldı. Gösterinin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Açılış töreninde konuşan Samsun İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, “Jandarma yüksek vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi ile fiziki ve moral gücüyle kutsal vattan toprakları başta olmak üzere görev yaptığı her noktada Türkiye'nin gücü ve teminatı olmuştur. Açmış olduğumuz karakolumuz Jandarma Lojistik Komutanlığı İstihkam Takımları marifeti ile 1822 m2 alan üzerine 570 m2 kapalı alan olarak inşa edilmiştir. Karakolumuzun açılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız. Çakallı Jandarma Karakolu, bugünden itibaren sorumluluk sahasında halkın huzur ve güvenliği için 14 mahalleye hizmet verecektir” dedi.

"Güvenlik kuvvetlerimizin arkasındayız"

Halkın can ve mal güvenliğini koruyan güvenlik kuvvetlerinin her zaman yanında olduklarının altını çizen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Çakallı Jandarma Karakolu, ilimize ve hizmet bölgesine hayırlı olsun. Karakolun bulunduğu konum, tarihi ve konum olarak çok büyük öneme sahip. Burası 4-5 ayda bitti. Tepede ve çevreye hakim güzel bir karakolumuz oldu. İlimizde halkımızın mal ve can güvenliğinin sağlanması noktasında jandarma karakollarımızın yapımları devam ediyor. Bunların tamamı halkımız için. Kolluk kuvvetlerimiz ilimizde canla başla çalışmaya devam ediyor. Biz de tüm güvenlik kuvvetlerimizin arkasındayız. Tüm kamu kuruluşlarımızla güvenlik güçlerine destek olmaya devam edeceğiz. Temennimiz kazaların hiç olmaması. Buradaki karakol ile amacımız güzel bir kontrol noktası sağlanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi. Kurdele kesilmeden önce Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından dua yapıldı. Açılış programına ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, askeri erkan ve davetliler katıldı.