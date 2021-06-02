Samsun’un Bafra ilçesinde çaldığı malları taksiye yüklerken yakalanan şüpheli tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde çaldığı malları taksiye yüklerken yakalanan şüpheli tutuklandı.
Altınyaprak Mahallesi Duha Sert Kaya Bulvarı'nda Ramazan Atik'e ait evin deposundan çaldığı 2 adet akü takviye kablosu, 1 adet hızar testeresi, 2 adet matkap, 2 adet matkap takımı ve 5 adet kabloyu dolmuş taksiye yüklerken devriye gezen Asayiş Büro Amirliği sivil ekiplerinin dikkati sonucu suçüstü yakalanan O.T., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Bafra Adliyesi'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.