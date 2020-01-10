İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çaldığı tabancayı sattı

Samsun’da girdiği evden bulundurma ruhsatı tabancayı çalıp başkasına satan bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da girdiği evden bulundurma ruhsatı tabancayı çalıp başkasına satan bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Karaperçin Mahkemesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.G. isimli bir kişinin evine giren hırsız, bulundurma ruhsatlı tabancayı çaldı. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tabancayı çalıp sattığı iddia edilen D.Ç.'yi (20) yakalayarak gözaltına aldı. D.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.