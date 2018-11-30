Samsun'un Bafra ilçesinde acemi hırsızlar çaldıkları motosikleti çalıştıramayınca terk edip kaçtılar.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde park halinde olan Fatih Akgül'e ait 55 JJ 507 plakalı motosiklet gece yarısı henüz kimliği tespit edilemeyen hırsız veya hırsızlar tarafından çalındı. Motosikleti çalan şahıslar düz kontak yapıp çalıştıramayınca, motosikleti çaldıkları evin 300 metre ilerisinde Coşkun Geçidi'nde terk edip kaçtılar. Sabah kalktığında motosikleti yerinde bulamayan Akgül, polise gidip şikayetçi oldu. Akgül daha sonra, motosikletinin çalındığını sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada yayımlanan fotoğrafı gören bir komşusu Akgül'ü arayarak motosikletin Coşkun Geçidi'nde olduğunu söyledi. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından motosiklet sahibine teslim edildi. Polis, motosiklet hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı.