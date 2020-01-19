Çalıkuşu balesine yoğun ilgi

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde sahnelenen “Çalıkuşu” balesine, izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Satışa açıldığı ilk günden biletleri hızla tükenen Çalıkuşu balesi, Samsunlu sanatseverlerin yoğun ilgisiyle sahnelendi. Türk edebiyatının başyapıtları arasında yer alan romanda, yaramazlıklarından dolayı Çalıkuşu lakabı takılan Feride'nin hayatı anlatılıyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'nun sosyolojik ve ekonomik durumunu olduğu gibi gözler önüne seren eserde; idealist, gururlu ve alımlı bir kadın olan Feride, Kamuran ile yaşadığı aşkın hüzünlü bitmesinin acısıyla, seneler boyu Anadolu'nun farklı illerinde öğretmenlik yaparak mutluluğu arıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, sanatseverlerin bale eserlerinde duymaya alışkın olduğu Klasik Batı Müziği yerine, Türk Sanat Müziği eşlikli Çalıkuşu balesiyle, seyirciye kendini daha yakın hissedeceği bir atmosfer yaşattı. Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Orkestrası sanatçılarından oluşan ekip ile dönemin ruhu kanun, bendir, ud ve ney gibi Türk Sanat Müziği'nin eşsiz enstrümanlarıyla sahnede tekrar canlandırıldı.

Koreografisi Devlet Sanatçısı Merih Bahar Çimenciler'e ait eserin kostüm ve dekor tasarımları 1920-1930 yıllarına uygun olarak Alexandre Vassiliev tarafından yapıldı, müzik düzenlemeleri Erkan Yüksel'e, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait olarak dikkat çekti.

Çalıkuşu balesi, 27 Ocak 2020 ve 14 Şubat 2020 tarihlerinde tekrar sanatseverler ile buluşacak.