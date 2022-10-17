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Çalınan hamal arabası terkedilmiş halde bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde sebze halinden çalınan 2 tekerlekli hamal arabası terk edilmiş bir halde bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde sebze halinden çalınan 2 tekerlekli hamal arabası terk edilmiş bir halde bulundu.


Bir hafta önce Hasan A.'ya ait iki tekerlekli hamal arabası sebze halinden henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından gece çalındı. Bugün polise Gazipaşa Mahallesi Şehit Adem Yıldız Sokak'ta terk edilmiş bir hamal arabası olduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları inceleme soncunda hamal arabasını sahibine teslim etti.


Polis ekipleri olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

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