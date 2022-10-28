İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çalıntı motosiklet ele geçirildi: 1 gözaltı

Samsun’un Bafra ilçesinde 3 buçuk ay önce çalınan motosiklet, polis ekiplerince ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 buçuk ay önce çalınan motosiklet, polis ekiplerince ele geçirildi. Motosikleti kullanan şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İshaklı Mahallesi Eski Şube Caddesi'nde hareket halinde olan plakasız motosikleti durduran İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede, 3 buçuk ay önce Güven Sokak'ta park halindeyken çalınan motosiklet olduğunu tespit etti. Çalıntı motosikleti kullanan T.B., ekiplerce Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.