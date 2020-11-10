İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çalıntı motosiklet terk edilmiş vaziyette bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde çalıntı motosiklet park halinde terkedilmiş bir vaziyette bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde çalıntı motosiklet park halinde terkedilmiş bir vaziyette bulundu.


Olay, Cumhuriyet Mahallesi Zihni Lokman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinlerinin sokakta terk edilmiş park halinde bir motosiklet olduğu yönünde polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve olay yeri ekipleri plakası ve şase numarası silinmiş motosiklet üzerinde inceleme yaptıktan sonra motosikletin sahibini ve hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.