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Çalıntı motosikletle yakalanınca tutuklandı

Samsun’da çalıntı motosikletle yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da çalıntı motosikletle yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'ye ait park halindeki motosiklet çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu U.B.'yi (18) çalıntı motosiklet ile yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen U.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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