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Çalıştığı marketten et ve kıyma çalan kadına adli kontrol

Samsun’da çalıştığı marketten kuşbaşı et ve kıyma çaldığı iddia edilen kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da çalıştığı marketten kuşbaşı et ve kıyma çaldığı iddia edilen kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, H.O.'ya ait markette çalışan B.A. (29) adlı kadın, kasap reyonundan kuşbaşı et ve kıyma çalarak para vermeden evine götürdü. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine Denizevleri Polis Merkezi ekipleri B.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. B.A.'nın hırsızlık anının güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği öğrenildi.


Polisteki sorgusu tamamlanan B.A. Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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