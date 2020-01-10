“Çam kese böceği” ormanları tehdit ediyor

Samsun'da “çam kese böceği” çam ormanlarını tehdit ediyor.

Beyaz pamuklu tırtıl keseleriyle kendini gösteren, çam ağaçlarını saran çam kese böcekleri ormanlara zarar veriyor. Samsun-Ankara yolu üzerinde bulunan çamlık ormanında yuva yapan çam kese böceği, görenlerin de dikkatini çekiyor. Türkiye'de değişik çam türlerinde ağaçların ibrelerini yiyen ve geniş bir yayılışı bulunan çam kese böceği, zararı görsel olarak en çok göze çarpan bir tür. Ağacın ibrelerini yemek suretiyle yaptığı zarar görsel olarak kişilerde ağacın kuruduğu yönünde gibi his oluşturuyor. Samsun'da çam ağaçlarına yaptıkları yuvalar ile dikkat çeken çam kese böceği ağacın kurumasına yol açıyor.

"Çam kese böceği ağaçların boy ve çap büyümesinde yavaşlamaya, gerilemeye neden olur”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Orman İşletme Müdür Yardımcısı Özlem Avcı Güler, "Çam kese böceği ağaçların boy ve çap büyümesinde yavaşlamaya, gerilemeye neden olur. Gözlemlediğinizde diğer yıl yeniden ağacın ibreleri çıkarak aynı yeşil görüntüsüne kavuşur. Doğadaki diğer canlılara zarar verdiği için bakanlığımız kimyasal mücadeleyi yasaklamıştır. Bu böcekle mücadele yöntemi tek değildir. Ancak birkaç yöntem bir arada kullanılmaktadır" dedi.