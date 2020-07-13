Cami avlusunda bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde bir caminin avlusunda yaşanan tartışma sonucunda bir kişi bıçaklandı.

Olay, Terme Yeni Mahalle'de saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yeni Cami avlusunda iki grup genç arasında yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında M.K. cebindeki bıçağı çıkartarak, Ö.A.'yı bacağından yaraladı. Kavga seslerini duyan camideki cemaat avluya çıkarken, saldırgan M.K. olay yerinden kaçtı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı A.Ö., Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan saldırgan M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.