Cami çay ocağından bozuk para çalındı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir caminin çay ocağından 80 lira çalındı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Akşemşettin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 02.00 sıralarında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi duvardan tırmanarak Akşemşettin Camisi'ne girdi. Caminin alt katta bulunan cay ocağının camını kırarak içeri giren şüpheli, kasada bulunan 80 liraya yakın bozuk parayı alıp kaçtı. Sabah namazına gelen görevliler çay ocağının camının kırık olduğunu fark etmesi üzere durum polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonunda şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.