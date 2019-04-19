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Cami tuvaletinden hırsızlık yapan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı

Samsun’da bir caminin tuvaletinde hırsızlık yapan bir kişi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Samsun'da bir caminin tuvaletinde hırsızlık yapan bir kişi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Olay, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallei Yenidoğan Camii'nin tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geceleyin caminin tuvaletine giden kimliği belirsiz bir kişi önce abdesthanedeki musluktan su içip daha sonra da tuvalet işletmecisinin odasının kapı kilidini kırıp içeriden 1 adet cep telefonu ve bozuk paraları çaldı. Hırsız abdesthanede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaybedildi. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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