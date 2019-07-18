Camide trafik dersi

Samsun'un Havza ilçesinde Yaz Kur'an Kurslarına giden öğrencilere trafik eğitimi verildi.

“Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü-Jandarma Genel Komutanlığı), Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Polis Eşleri Derneğinin iş birliğinde 03-17 yaşlarındaki çocuklara yönelik “Çocuklar İçin Trafik Eğitimi(Trafik Dedektifleri) Projesi” hazırlandı. Proje kapsamında Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ve Havza İlçe Müftülüğü iş birliği ile Havza Kevser Camisi'nde çocuklara yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Uygulamalı trafik eğitiminde önce anlatımlar gerçekleştirildi akabinde kursiyer öğrencilerin konuları anlayıp anlamadıklarını öğrenebilmek için görevli trafik polisi memuru ve İlçe Müftüsü İlyas Akyazı çocuklara sorular sorarak bilgilerini kontrol etti.

Çocuklar üzerinde trafik güvenliği konusundaki mevcut farkındalığın artırılmasına katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Havza İlçe Müftüsü İlyas Akyazı, “Yaz aylarında camilerimizde çocuklarımız için, kız erkek öğrencilerimiz için Yaz Kur'an Kurslarımız açılmaktadır. Bu sene bu kurslarımız Ramazan ve Kurban Bayramı arasında icra olunmaktadır. Bugün de Kevser Camisi'ndeki öğrencilerimizi ziyaret ettik. Trafik polisimiz, trafik hakkında bilgiler verdi. Biz de çocuklarımızın genel bilgilerini kontrol ettik” dedi.

Kevser Camisi'nde bu sene Yaz Kur'an Kursuna kayıtlı 121 öğrencinin bulunduğunu belirten Akyazı, “Bugün bunlardan 98'inin kursumuzda olduğunu gördük. Önemli olan öğrencilerimizi motive etmek, ilahiler söyleyerek Kur'an-ı Kerim okuyarak ya da bildiklerini toplum önüne çıkarak söylemelerini cesaret kazanmalarını sağlamak. Camilerimiz çocuklarımızla şenlensin, çocuklarımız Kur'an ahlakı ile ahlaklansın. Bugün toplumumuzdaki en önemli meselelerden bir tanesi bu. Dolayısıyla Yaz Kur'an Kurslarımız çocuklarımızın ahlaki yönden, İslami yönden ve sosyal yönden gelişmelerine katkılar sağlamaktır” diye konuştu.

Trafik güvenliğinde farkındalığın arttırılması için Havza ilçesinin diğer camilerinde açılan yaz Kur'an kurslarında da eğitimin devam edeceği bildirildi.