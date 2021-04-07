İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Camiden ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı

Samsun’da bir şahıs girdiği camiden müezzininin ayakkabısını alarak kayıplara karıştı.

Samsun'da bir şahıs girdiği camiden müezzininin ayakkabısını alarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Site Camisi'nde meydana geldi. Akşam namazı sonrası Müezzin Bünyamin Güdül camiden çıkmak için hazırlık yaparken ayakkabılarının yerinde olmadığını fark etti. Daha sonra güvenlik kameralarını inceleyen Müezzin Güdül, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ayakkabılarının alındığı fark etti.


Güvenlik kameraları incelendiğinde hırsızın önce ayakkabı beğenmek için gözlem yaptığı, daha sonra ise müezzinin ayakkabılarını alarak kayıplara karıştığı görülüyor. Güvenlik kameralarını izleyen müezzin ise, "Ayakkabılarımı parlatmıştım, keşke parlatmasaydım" dedi.


Polis, hırsızlık zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.