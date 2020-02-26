İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Camideyken evi yandı

Samsun’un Terme ilçesinde yatsı namazı için komşularıyla camiye giden şahsın evinde çıkan yangın maddi hasarlı olarak atlatıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde yatsı namazı için komşularıyla camiye giden şahsın evinde çıkan yangın maddi hasarlı olarak atlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Uzungazi Mahallesi Merkez Sokak'ta Sedat Akçay'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yatsı namazı için komşularıyla camiye giden Sedat Akçay, camiden döndüğünde evinin alevler içerisinde yandığını gördü. Evde tek başına yaşayan Sedat Akçay'ın komşuları yangını fark ettiklerinde durumu itfaiyeye ve jandarmaya bildirdi. İhbar sonrasında bölgeye, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra jandarma ekipleri evde incelemelerde bulundu.


Boş evde çıkan yangın maddi hasarlı olarak atlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.