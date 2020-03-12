Camiler ve okul servislerinde korona önlemi

Samsun'un Alaçam'da ilçesinde korona virüsüne karşı camiler, abdesthaneler, okullar, öğrenci yurtları ve öğrenci servisleri dezenfekte çalışması yapılıyor.

Alaçam Belediyesi ekipleri tarafından öğrencinin ve vatandaşların yoğun kullandığı bölgeler korona virüsünden korunması amacıyla ilçede bulunan camiler, abdesthaneler, okullar, öğrenci yurtları ve öğrenci servisleri dezenfekte çalışması başlatıldı. Araçlar, öğrencileri bırakıldıktan sonra yaklaşık 30 dakikalık işlemden geçirilerek, dezenfekte ediliyor.

İnsan sağlığına zarar vermeyen ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı dezenfektan ürünleriyle özel kıyafetli temizlik personelleri tarafından ilaçlanarak detaylı şekilde dezenfektan işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Kullanılan İlaç, mantar, küf ve bakterileri öldürüyor. Mekanik temizlikle dokunma noktalarının kaba yerlerini dezenfektan ile temizleniyor.