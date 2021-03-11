Camilerde korona virüs denetimleri

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, "tematik denetimler kapsamında" ilçede bulunan camilerde ve Kur-an kurslarında denetim yaptı.

Kaymakam Fikret Zaman, korona virüs denetimleri kapsamında camilerin içinde safların arasındaki boşluklar, mesafe levhaları ve dış mekânları ile abdest alma yerlerinde denetim yaparak cami görevlilerinden korona virüs tedbirleri kapsamında dikkatli olmalarını istedi. Cami görevlileri korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam Zaman'a bilgi verdi.

Kaymakam Zaman, İçişleri Bakanlığı tarafından "haftalık tematik denetimler" genelgesi kapsamında kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara uyulmasının öneminin kavranmasına yönelik denetim faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti.

Kaymakam Zaman'a, İlçe Müftüsü Orhan Bal da eşlik etti.