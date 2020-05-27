Camilerin ibadete açılması öncesi çok önemli uyarı

Alanlar belirli kapasitede olacağından izdihama neden olunmaması çok büyük önem arz etmektedir” dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun İl Müftülüğü görevine atanan Seyfullah Çakır'a ziyarette bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette, yeniden ibadete açılacak olan camilerde Kovid-19'a karşı alınacak tedbirler görüşüldü. Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır cami ve mescitlerin cemaatle ibadete açılmasına yönelik alınan kararın ardından alınan tedbirleri anlattı.

Camilerde cemaatle namazın hijyen ve sosyal mesafe göz önünde bulundurularak 29 Mayıs Cuma günü itibarıyla başlayacağını söyleyen Seyfullah Çakır, bu konuda ilgili bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nca tespit edilen kurallar riayet edileceğini belirtti.

Buna göre camilerde yalnızca öğle ve ikindi namazları cemaatle kılınacak. Diğer vakitlerde namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacak. Cuma namazları avlusu bulunan camilerde dışarıda kılınacak. Avlusu veya çevresi müsait olmayan camiler cuma günleri öğle vaktinde kapalı tutulacak. Cami ve mescit girişlerinde el dezenfektanı, tek kullanımlık mendil gibi temizlik malzemeleri bulundurulacak.

Camilerin Cuma günü kapalı tutulacağını ve iç mekanlara cemaat alınmayacağını ifade eden Müftü Çakır, “Korona virüsü tedbirleri kapsamında dışarıda camilerin avlusu bahçesi bulunan yerlerde cuma namazı kılınacak, cami avlusu bulunmayan camilerimiz de yine kapalı tutularak uygun mekanlara sahalara boş alanlara efendim meydanlarda valiliğimizin ve kaymakamlığımızın uygun gördüğü mekanlarda cuma namazı kılınabilecektir” diye konuştu.

Bu mekanlarda dezenfekte, hijyen, bakım gibi gerekli tedbirlerin alınacağını duyuran Çakır, “Namaz öncesinde ve sonrasında gerekli sağlık kurallarına riayet edilerek bu namazlar ikame edilecek kılınabilecektir. Öncelikli olarak vatandaşlarımızın mutlaka ve mutlaka Cuma namazlarına, öğlen, ikindi vakit namazlarına gelirken maskelerini takması, kendi seccadelerini bizzat kendilerinin getirmesini, ortak kullanım alanlarının lavabo, şadırvan, abdesthanelerin korona virüsleri tedbirleri kapsamında kapalı tutulacağından mutlaka abdestlerini evlerinde veya uygun mekanlarda alarak abdestli bir şekilde namaza gelmeleri önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan namazların sünnetlerini evde kılmalarını isteyen Müftü Seyfullah Çakır, “Öğlen ve ikindi namazları vakit namazları iklim şartları, mevsimsel şartlar göz önünde bulundurularak mümkün mertebe dışarıda, mümkün değilse gerekli sosyal mesafeye dikkat ederek en az birer buçuk metre aralıklı olarak caminin içinde kılınacağı gibi cuma namazında da dış alanlarda bahçelerde en az birer metre sosyal mesafe kurallarına riayet ederek namaz kılınma işlemi sağlanacaktır. Cuma namazlarında özellikle Ayrıca vatandaşlarımızda mümkün mertebe namazların sünnetlerini evde kılmalarını farzlar için camiye gelmelerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Namaz kılınacak alanların cami hoparlörlerden duyurulacağını dile getiren Çakır, “Özellikle cuma namazlarımızda alanlar belirli kapasitede olacağından vatandaşlarımızca kapasite dolduğundan itibaren ilgili kişilerin bilgilendirilmesi doğrultusunda hareket ederek izdihama neden olunmaması çok büyük önem arz etmektedir. Özellikle cuma namazlarında toplu olarak ibadet edilecek cami ve cami avluları, bahçeleri, mekanlar ve açık alanlar nerede nasıl kılınacağı, mahallerdeki camilerim hoparlörlerinden yapılacak duyurularla cemaatimize duyurulacak vatandaşımız nerede namaz kılınacağı bilgisine sahip olacaktır” açıklamasında bulundu.