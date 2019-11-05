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Camiye giderken kamyonet çarptı

Samsun’da camiye namaz kılmaya giderken kamyonetin çarpıp kaçtığı yaşlı adam hastanelik oldu.

Samsun'da camiye namaz kılmaya giderken kamyonetin çarpıp kaçtığı yaşlı adam hastanelik oldu.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki Mustafa A.'ya, camiye namaz kılmaya giderken sürücü ve plakası tespit edilemeyen kamyonet çarptı. Yaşlı adama çarparak yaralanmasına sebep olan kamyonet sürücüsü aracıyla kaçtı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa A., tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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