Öğrenciler tarafından hazırlanan karakalem üzerine Can Dostları konulu resim sergisi Hükümet Konağı giriş katında açıldı. Yeryüzündeki canlıların yaşamaya, barınmaya, sevgiye ihtiyacı olduğunun anlatılmak istendiği sergide öğrenciler, "Bizim için bir can da siz besler misiniz" sloganıyla hareket ederek misafirlere çeşitli hayvan mamaları, hayvan figürlü pazıl dağıttı.

Projeyi hazırlayan görsel sanatlar öğretmeni Filiz Kurdoğlu, 19 Mayıs Ortaokulu Görsel Sanatlar Ögretmeni Nebahat Koç ve öğrencilere teşekkür ettiler.

Açılışa Kaymakam Yavuz Güner, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Seven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, okul müdürleri daire amirleri katıldı.