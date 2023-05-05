Çanakkale ruhu bu sergide

Çanakkale ruhunu anlatan 'Gelibolu 1915 Nefes' fotoğraf sergisi Samsun'da açıldı.

Çanakkale şehitlerini anmak ve Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla Samsun Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Güzel Sanatlar Galerisi'nde Bursa Görsel Kültür Derneği tarafından 'Gelibolu 1915 Nefes' fotoğraf sergisi düzenlendi. 10 kişi tarafından Çanakkale'de çekilen yaklaşık 90 fotoğraf sergiyi gezenlerin beğenisini topladı. 5 bölümden oluşan sergide birinci bölümde savaşı, coğrafyayı, kaleyi, cepheleri ve siperlerin neden önemli oldukları fotoğraflarla anlatılıyor. İkinci bölümde mezarlıklar ve şehitlikler, üçüncü bölümde şehitlere yardım eden, yaralarını saran Hilal-i Ahmer, dördüncü bölümde yabancı mezarlıklar ve son bölümde ise Çanakkale Şehitleri Anıtı ve sembolik şehitlikler izleyicilere sunuluyor.

"30 bin fotoğraf arasında seçilen 90 fotoğraf"

Serginin açılışı için kurdele kesimi yapıldı. Akabinde dernek üyeleri ve ziyaretçiler sergiyi gezdi. Sergi hakkında bilgi veren dernek başkanı İnci Koyuncu, "Milli değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasındaki en önemli olaylardan birisi tarih bilincidir. Bir milletin tarih boyunca yaşamış olduğu olaylar ve bu olaylar karşısında göstermiş olduğu davranışlar milli karakterimizi ortaya koyar. Çanakkale Savaşı tarihimizin en parlak zaferlerinden birisidir. Bu savaş yokluklar içinde verilmiş bir varlık mücadelesidir. Dönmeyi hiç düşünmeden kanlarının son damlasına kadar ölüme koşmaktır. Siperler arasında mesafe 8 metredir. Birinci siperdekiler hiçbiri kurtulmayacasına düşüyor, ikinci siperlerde onların yerini alıyor. Ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekküldür. Öleni görüyor, birkaç dakikaya öleceğini biliyor ve en ufak bir çekinme göstermiyor. Çanakkale işte bu yüksek ruhtur. Savaşın en kritik anlarında ‘Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' diyen Yarbay Mustafa Kemal'in sözüyle, ölmeye atılan gencecik fidanlarla, kınalı kuzularla kazanıldı bu savaş. Kanlısırt'ta düşman ateşi ve taarruzun çok güçlü olduğu siperlerde 27. Alay'ın kumandanı Yarbay Şefik'in ‘Gerekirse o siperlerde gömüleceksiniz fakat orayı terk etmeyeceksiniz' emriyle kazanıldı bu savaş. Tarihimizi ve mücadele ruhumuzu hatırlamak, unutmamak ve gelecek kuşakları aktarabilmek için bu sergiyi gerçekleştirdi. Derneğimizin 10. yılı ve Cumhuriyetimizin 100. yılında farkındalık oluşturmak, Çanakkale ruhunu yeniden canlandırmak istedik. Bursa ile başlangıç yaptık ve 2023 yılında 5 ayrı şehirde tüm milli bayramlarımızda bu sergiyi taşıyacağız" dedi.

Sergi açılışına ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Atatürk Kültür Merkezi, Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürü Barış Salcan ve vatandaşlar katıldı. Sergi Samsun'da 5 -11 Mayıs tarihleri arasında açık olacak.