Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı ve Sarıkamış'a özel etkinlikler

Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı ve Sarıkamış'a özel anlamlı etkinlikler Bulvar AVM'de başlıyor.

Çanakkale Zaferi ve Sarıkamış'a dair görüntülerden oluşan fotoğraf sergisi, İstiklal Marşı'nın kabul yıldönümü olan 12 Mart Salı günü itibariyle Bulvar AVM meydan alanında açılacak. Sergi açılışı, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un katılımıyla, mehteran grubu gösterisi eşliğinde başlayacak.

Bulvar AVM; İlkadım Belediyesi ve İlkadım Kent Konseyi katkılarıyla “Bir Keder Bir Zafer Sarıkamış ve Çanakkale Sergisi” 12 Mart Salı günü saat 13.30'da Bulvar AVM meydan alanında açılacak.

Sergi; Çanakkale ve Sarıkamış harekatını tarihsel olarak anlatan 65 adet fotoğraf karelerini içeriyor. Etkinlikler; Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü olan 18 Mart Pazartesi günü, Çanakkale Savaşı sırasında askerin yemek listesinde bulunan ve yürekleri her daim burkan menü, Bulvar AVM meydan alanında ziyaretçilere ikram edilecek.

İstiklal Marşı'nın kabul günü olan 12 Mart Salı günü açılan ve yaklaşık 65 fotoğrafın kronolojik sırayla sergilendiği sergi, 19 Mart Salı gününe kadar Bulvar AVM meydan alanında görülebilecek.