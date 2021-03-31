Caner Niyazi Oku: “Bir hastanede en fazla iş yükü biyomedikal mühendislerindedir”

Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü tarafından gerçekleştirilen “Biyomedikal Günlükleri-2021” programının ikincisi gerçekleştirildi. “Klinik Mühendislik Yapılanmasında Biyomedikal Mühendislerinin Mevcut Yetki ve Sorumlulukları” konu başlığı ile online platform üzerinden gerçekleşen panelin konuşmacı konuğu Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü (KGHM) Klinik Mühendislik Yönetim Birimi Sorumlusu Biyomedikal Mühendisi Caner Niyazi Oku oldu. Etkinliğin başlangıcında söz alan ve oturumun moderatörlüğünü gerçekleştiren Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cihan Topcu, “Biyomedikal mühendisliği alanında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin, öğrencilerimizin mesleki gelişimlerini güçlendirme adına faydalı olacağı ve meslek hayatları açısından önemli bir farkındalık oluşturacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

Oku: “Bir hastanede en fazla iş yükü biyomedikal mühendislerindedir”

KGHM klinik mühendisliği hakkında tecrübelerini paylaşan Caner Niyazi Oku, her hastanede ciddi sayılarda tıbbi cihaz olduğunu ve bu cihazların fazlalığı göz önüne alındığında biyomedikal mühendislerinin önemli sayıda iş kaleminin olduğunu vurguladı. Devlet bütçesinin yaklaşık olarak yüzde 40'ının KGHM envanterinde tutulan tıbbi cihazların oluşturduğuna dikkat çeken Caner Niyazi Oku, “Rakamlardan da anlaşılıyor ki, biyomedikal mühendislerinin sorumlukları bu alanda büyük bir önem arz ediyor” diye konuştu.

Oku, biyomedikal mühendislerinin merkezi görevlerinin dışında, sağlık tesisleri alanlarındaki planlama ve hizmet alımında da görev ve sorumluluklarının olduğunu ifade etti. Hizmet alınımdaki komisyonlarda biyomedikal mühendislerinin yer aldığını da vurgulayan Oku, eğitim merkezlerinde ya da devletin farklı kurumlarında çalışacak olan sağlık personellerinin eğitimi konusunda biyomedikal mühendislerinin de görev aldığından bahsetti. Sağlık hizmetlerinde biyomedikal mühendisliğinin görev tanımının yapılmadığını vurgulayan Caner Niyazi Oku, biyomedikal mühendisliği görev tanımlarının yapılması için gerekli adımların atılmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

Etkinlik, katılımcıların söz almaları, soru ve görüş bildirimleri ile sona erdi.