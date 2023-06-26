Canik bayrama hazır

Canik Belediyesi veteriner hekimleri vatandaşların güvenli bir şekilde kurbanlık hayvan alışverişi yapabilmesi adına canlı hayvan pazarında denetimlerini aralıksız sürdürürken, temizlik işleri ekipleri ise ilçenin tüm cadde ve sokaklarında hummalı bir şekilde bayram temizliği yaptı.

Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda, belediye veteriner hekimleri satışta olan tüm kurbanlık hayvanları tek tek denetliyor. Küpesiz ve pasaportsuz kurbanlık hayvan satışına izin verilmediği pazarın güvenliği ise zabıta ekipleri tarafından 7 gün 24 saat sağlanıyor.

Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların hijyenik ortamlarda Kurban Bayramı'nı gönül rahatlığıyla geçirebilmesi için ilçe genelinde bulunan tüm cadde, sokak ve park alanlarını temizledi. Yıkama, yabani ot biçme ve mıntıka temizliği çalışmalarını titizlikle yapan ekipler, ilçeyi bayrama hazır hale getirdi.

Çalışmaların bayram süresince de aralıksız devam edeceği belirtildi.